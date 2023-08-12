Шестеро российских бойцов обратили в бегство 30 украинских военных

Шесть российских военных, отражая атаку украинских сил в районе Старомайорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) обратили в бегство отряд из 30 солдат ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости украинский пленный Сергей Щербина.

«Потом появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежало из посадки. <…> То есть они вшестером нас разогнали», — рассказал Щербина.

По его словам, украинские военные много пьют, чтобы заглушить страх. Солдаты ВСУ не хотят воевать, так как их мобилизовали насильно.

Щербина отметил слабую подготовку и низкий боевой дух бойцов. В плену его поразило хорошее отношение со стороны российских военных, которые делились с украинцем последним.

«Зачем воевать? Мы все — русские, белорусские, украинцы — как так произошло, что мы воюем?» — резюмировал пленный.

12 августа пленный морпех ВСУ Владимир Реул рассказал о том, как его предали сослуживцы. Бойца просто забыли на территории, подконтрольной ВС России.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.