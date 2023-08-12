Минобороны Польши заявило об укреплении Сувалкского коридора

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил о наращивании военного присутствия в Сувалкском коридоре и на границе с Белоруссией. Об этом он сообщил на брифинге, передает телеканал Polsat.

По его словам, Сувалкский коридор и Брестские ворота — это «чувствительные точки», поэтому Польша расширяет дислоцированные там подразделения.

Он добавил, что речь идет об саперном батальоне в Августове, 1-ой пехотной дивизии легионов и 2-ом польском корпусе.

Ранее сообщалось, что Польша увеличит численность группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек.

Блащак рассказал, что сегодня польская армия активно вооружается современным оборудованием и развивается, и через два года у Польши будет сильнейшая армия в Европе. Численность польских вооруженных сил уже сегодня составляет 170 тысяч человек.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Британии и Южной Кореи.

Он отметил, что Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте».

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.