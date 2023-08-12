Украина будет добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за отсутствия помощи, сообщает The Kyiv Post.

По данным украинской стороны, израильские власти так и не предоставили помощь Киеву, при этом информация, полученная во время встреч, «используется Израилем в собственных интересах».

Украина также считает, что информация, получаемая Израилем во время встреч формата «Рамштайн», может передаваться России.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в своем Twitter заявил, что встреча группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн состоится после саммита НАТО 11-12 июля.

Решение было принято после разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Резников назвал разговор с Остином продуктивным. Стороны обсудили ход боевых действий и дальнейшие шаги Киева, а также «новые проекты, связанные с поставками различных видов боеприпасов».

До этого Резников в соцсетях сообщил о прибытии на Украину десятков «Леопардов» и готовности направить их в бой.

Кроме того, он обратился с благодарностью к немецкому коллеге Борису Писториусу за оказание военной помощи Киеву.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.