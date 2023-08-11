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Украинский беспилотник под Белгородом сбили из стрелкового оружия

РИА Новости: беспилотник ВСУ в Белгородской области сбили из стрелкового оружия

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Global Look Press

Один из восьми украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся 10 августа атаковать объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, это произошло около 16.50 мск. При этом в течение всего дня различные объекты в российском регионе пытались атаковать восемь ударных беспилотников, в том числе самолетного типа.

В частности, ближе к полудню дрон сбросил снаряд ВОГ-17, а в 12.44 система противовоздушной обороны сбила БПЛА самолетного типа. Оба случая были в Белгородском районе.

Всего за минувшие сутки Вооруженные силы Украины более 70 раз обстреляли семь районов области, в том числе Белгородский. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Речь в том числе шла об обстрелах из ствольной артиллерии, минометах и сбросах боеприпасов с беспилотных летательных аппаратах.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Обстрелы Белгородской области
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