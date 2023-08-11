Минобороны сообщило об успешном пресечении попытки атаки на Москву

Министерство обороны России сообщило об успешном пресечении попытки атаки украинского беспилотника на Москву. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве», — сообщает ведомство.

Подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал и разрушений также не было.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших при падении обломков беспилотника, сбитого силами ПВО.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.