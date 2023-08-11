Глава МИД Украины назвал главную проблему в наступлении Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление украинских Вооруженных сил идет медленно, в частности, из-за мощной обороны России.

«Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно. Самые большие проблемы — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», — сказал дипломат в интервью испанской газете Mundo.

Накануне советник главы Министерства обороны Украины Юрий Сак заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены изменить тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются.

При этом врио главы Запорожской области Евгений Балицкий утверждал, что ВСУ в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны, вероятности того, что противник выйдет к Азовскому морю, нет.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.