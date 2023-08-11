Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол РФ отреагировал на заявления США о применяемых ВСУ кассетных боеприпасах

Посол Антонов счел цинизмом заявления Пентагона о кассетных боеприпасах ВСУ

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на заявление Пентагона о «надлежащем» применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Его комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства РФ.

По словам посла, он хотел бы знать, имеет ли в виду американская сторона «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с российским журналистом Ростиславом Журавлевым, который погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ такими боеприпасами.

«Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — задался вопросом дипломат.

Он также заявил, что «на совести вооруженных Западом украинских террористов» — сотни жизней детей, регулярные обстрелы жилых кварталов, атаки на Крымский мост и гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС, удары по Запорожской АЭС.

«Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне», — отметил Антонов.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что, по утверждению США, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы на поле боя «надлежащим образом».

9 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что США пошли на военное преступление, решив поставить Украине кассетные боеприпасы.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях