Посол РФ отреагировал на заявления США о применяемых ВСУ кассетных боеприпасах

Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на заявление Пентагона о «надлежащем» применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Его комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства РФ.

По словам посла, он хотел бы знать, имеет ли в виду американская сторона «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с российским журналистом Ростиславом Журавлевым, который погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ такими боеприпасами.

«Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — задался вопросом дипломат.

Он также заявил, что «на совести вооруженных Западом украинских террористов» — сотни жизней детей, регулярные обстрелы жилых кварталов, атаки на Крымский мост и гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС, удары по Запорожской АЭС.

«Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне», — отметил Антонов.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что, по утверждению США, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы на поле боя «надлежащим образом».

9 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил, что США пошли на военное преступление, решив поставить Украине кассетные боеприпасы.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.