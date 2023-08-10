На министра обороны Ливана совершили покушение

Глава Министерства обороны Ливана Морис Слим сообщил телеканалу MTV, что его кортеж обстреляли в бейрутском квартале Джиср-эль-Баша неизвестные боевики.

Министр обороны отметил, что он не пострадал.

«Со мной все в порядке, я цел и невредим», — сказал он.

По словам Слима, пули попали в заднее стекло.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил бывшего главу США Дональда Трампа в организации попытки покушения на него, которая была предпринята во время выступления лидера Боливарианской республики в Каракасе 4 августа 2018 года.

Он подчеркнул, что экс-президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос «в последние дни пребывания у власти финансировал подготовку террористической группы и за несколько дней до покушения объявил, что очень скоро в Венесуэле произойдут коллапс и смена режима». Мадуро указал, что покушение на жизнь президента с применением беспилотных летательных аппаратов стало первым в истории.

Ранее несовершеннолетняя фигурантка появилась в деле о покушении на Собчак и Симоньян.