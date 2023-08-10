Депутат ФРГ заявила о риске втягивания страны в конфликт на Украине

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила в Twitter, что поставка Украине ракет дальнего действия Taurus приведет к эскалации конфликта и подтолкнет ФРГ к прямому вооруженному столкновению с Россией.

«Поставка на Украину Taurus, которые могут поражать российские города с дальностью 500 км, подтолкнула бы Германию все ближе к прямой войне с Россией. Нужна дипломатия вместо эскалации!» — написала она.

До этого стало известно, что правительство Германии договорилось с концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Вооруженных сил Украины. По информации газеты The Guardian, 30 машин являются частью партии из 49 танков, которые концерн приобрел у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые из них находятся в настолько плохом состоянии, что годятся только для поставки запчастей.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.