Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии допустили военный конфликт на границе с Польшей

Военный эксперт Алесин допустил военный конфликт на границе Польши и Белоруссии

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Белорусский военный аналитик Александр Алесин в эфире НСН заявил, что на границе Польши и Белоруссии возможен военный конфликт. По его словам, по мере приближения к выборам в польский парламент, ситуация будет только обостряться, вплоть до задействования авиации.

«Будут заявления о якобы нарушении польских границ, о том, что Беларусь поддерживает и сознательно направляет мигрантов. Будут передвижения дополнительных польских войск, возможно сосредоточение еще и авиационных сил поблизости от границы. Конечно, здесь есть большая потенциальная опасность», — отметил Алесин.

Однако, по его словам, есть факторы которые сдерживают Варшаву от начала вооруженного конфликта, такие как объединенная группировка войск России и Белоруссии, а также тактическое ядерное оружие, размещенное на территории республики.

10 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в эфире Польского радио, что Варшава увеличит численность группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек.

Ранее МИД России обвинил Польшу в начале нового витка военных приготовлений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях