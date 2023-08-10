В Белоруссии допустили военный конфликт на границе с Польшей

Белорусский военный аналитик Александр Алесин в эфире НСН заявил, что на границе Польши и Белоруссии возможен военный конфликт. По его словам, по мере приближения к выборам в польский парламент, ситуация будет только обостряться, вплоть до задействования авиации.

«Будут заявления о якобы нарушении польских границ, о том, что Беларусь поддерживает и сознательно направляет мигрантов. Будут передвижения дополнительных польских войск, возможно сосредоточение еще и авиационных сил поблизости от границы. Конечно, здесь есть большая потенциальная опасность», — отметил Алесин.

Однако, по его словам, есть факторы которые сдерживают Варшаву от начала вооруженного конфликта, такие как объединенная группировка войск России и Белоруссии, а также тактическое ядерное оружие, размещенное на территории республики.

10 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в эфире Польского радио, что Варшава увеличит численность группировки военных на границе с Белоруссией до 10 тысяч человек.

Ранее МИД России обвинил Польшу в начале нового витка военных приготовлений.