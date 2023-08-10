В Минобороны Украины заявили о смене тактики наступления

Советник главы Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены изменить тактику контрнаступления, из-за чего его сроки увеличиваются. Об этом сообщает издание Politico.

«Сак признал, что киевские силы изменили свою тактику для защиты войск и сохранения техники, это увеличило сроки возможного прорыва», — отмечается в публикации.

Советник указал, что никто не прогнозирует конкретные сроки операций в рамках контрнаступления. Он назвал ситуацию тяжелой.

«Самое важное то, что инициатива на нашей стороне», — добавил Сак.

До этого выходящая в Объединенных Арабских Эмиратах газета «Аль-Халидж» писала, что провал контрнаступления вызвал негативные последствия не только для Вооруженных сил Украины, но и также для украинского государства в целом, поскольку под вопросом оказались отношения Киева с западными союзниками.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.