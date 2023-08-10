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Российские военные опробовали «Обереги» в зоне СВО

Бойцы ВС РФ опробовали бронежилеты «Оберег», защищающие от снайперских пуль НАТО

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Ростех

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции опробовали новые бронежилеты «Оберег», которые способны останавливать снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм. Об этом рассказал РИА Новости первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков перед началом международного военно-технического форума «Армия-2023».

По его словам, эти бронежилеты получились прочными и легкими одновременно, чтобы не стеснять движение бойцов при выполнении задач. Весит новинка всего 11,7 кг.

Артяков рассказал, что жилеты испытывали как стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62х54мм, так и пулями более мощного калибра — 8,6 мм (.338 Lapua Magnum).

«Керамическая плита выдержала такое попадание. Мы также провели отстрелы американских и китайских одноклассников. Тесты показали, что зарубежные жилеты против такой проверки бессильны и сдаются», — поделился замгендиректора «Ростеха».

Он добавил, что госкорпорация продолжает работу над усовершенствованием «Оберега». В улучшенной версии жилет будет весит 9 кг.

Бронежилет «Оберег» производства тульской компании «Октава» будет представлен на форуме «Армия-2023».

В этом же интервью Артяков ранее рассказал о разработке, защищающей российские танки.

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