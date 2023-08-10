Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

RT: российские войска прорвали линию обороны ВСУ под Кременной

Военкор RT Жданов: ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ под Кременной

close
100%
РИА Новости

Российские войска прорвали первую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил военкор RT Игорь Жданов. Он напомнил, что данный рубеж был неприступен несколько месяцев.

По словам журналиста, на этом участке фронта активно работают танки Т-90 «Прорыв», которые для украинских военных являются заветной целью.

«Они должны оставаться очень надежно замаскированными до тех пор, пока не вступят в бой вместе с танками других моделей, которые, возможно, не являются столь продвинутыми», — отметил Жданов.

Он добавил, что танки первыми вступают в бой, расчищая путь пехоте. Кроме того, по его словам, от этой бронетехники зависит своевременность медицинской помощи раненым.

Тем временем, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ после недолгого пребывания с потерями отступили из населенного пункта Урожайное.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения техники ВСУ на Запорожском направлении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях