RT: российские войска прорвали линию обороны ВСУ под Кременной

Российские войска прорвали первую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил военкор RT Игорь Жданов. Он напомнил, что данный рубеж был неприступен несколько месяцев.

По словам журналиста, на этом участке фронта активно работают танки Т-90 «Прорыв», которые для украинских военных являются заветной целью.

«Они должны оставаться очень надежно замаскированными до тех пор, пока не вступят в бой вместе с танками других моделей, которые, возможно, не являются столь продвинутыми», — отметил Жданов.

Он добавил, что танки первыми вступают в бой, расчищая путь пехоте. Кроме того, по его словам, от этой бронетехники зависит своевременность медицинской помощи раненым.

Тем временем, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВСУ после недолгого пребывания с потерями отступили из населенного пункта Урожайное.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения техники ВСУ на Запорожском направлении.