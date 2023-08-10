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Власти Ровненской области Украины сообщили о пожаре на нефтебазе

Глава ОВА Коваль: в Ровненской области Украины после атаки БПЛА горит нефтебаза

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Depositphotos

Глава областной военной администрации (ОВА) Ровненской области на западе Украины Виталий Коваль сообщил, что в результате атаки беспилотников была уничтожена нефтебаза. Он опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью на Ровненскую область была совершена массовая атака беспилотниками. В результате на нефтебазе в Дубенском районе начался пожар.

«Ночью Ровненщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине», — поделился Коваль.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. Над тушением пожара работают 45 спасателей, используются 14 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Ночью на всей территории Украины, в том числе в Ровненской области, была объявлена воздушная тревога.

2 августа в Одесской области произошел пожар на нефтебазе в районе Измаила.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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