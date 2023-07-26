Минобороны России сообщило об успехах российских военных на Краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило, что за сутки ВС РФ продвинулись на три километра по фронту и на 2,7 км в глубину обороны ВСУ на Краснолиманском направлении.

Сообщается, что наступление вела 15-й мотострелковая бригада группировки войск «Центр» в районе Сергеевки в Луганской народной республике.

По данным ведомства, за сутки российские военные отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на данном направлении, а также пресекли действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Суточные потери украинской армии на Краснолиманском направлении, по данным Минобороны России, составили свыше 190 человек. Также заявляется о ликвидации склада боеприпасов украинских войск.

Ранее Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на Донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».