Москвичку обокрали почти на 100 тысяч рублей при закупке амуниции для российских бойцов

Москвичка потеряла почти 100 тысяч рублей при закупке амуниции для подразделения футбольных фанатов «Эспаньола», дислоцированных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Baza.

По данным портала, женщина хотела помочь своему мужу из «Эспаньолы». Она обратилась за советом к знакомому, который часто контактировал с бойцами батальона.

Мужчина рассказал женщине, что амуницию можно приобрести в проверенном магазине. Та в свою очередь нашла сайт военторга и связалась с продавцом для выбора необходимых вещей.

Затем жительница Москвы перевела сотруднику магазина 98 тысяч рублей и стала ждать доставщика. Однако в назначенное время курьер с ней так и не связался, а продавец вовсе заблокировал номер клиентки.

Знакомый пострадавшей пояснил, что женщина связалась не с настоящим онлайн-магазином, а с фейковым.

В начале июля в Минобороны РФ сообщали, что военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) продолжают получать комплекты обмундирования нового образца с учетом особенностей СВО.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.