Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пропагандиста «Азова»* задержали в Хакасии

Пропагандиста украинского нацполка «Азов» задержали в Хакасии

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

По информации пресс-службы УФСБ по Республике Хакасия, сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистических структур в Хакасии. Этот человек пропагандировал деятельность «Азова» (организация запрещена в России). Об этом информирует агентство ТАСС.

Задержанный мужчина, 2005 года рождения и являющийся членом националистической организации «Этническое национальное объединение» с штаб-квартирой в Киеве, распространял материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности запрещенной структуры «Азов», с целью привлечения новых сторонников.

Согласно данным ведомства, с декабря 2022 года по январь 2023 года задержанный распространял пропагандистские материалы через мессенджер Telegram. Было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ), за что предусмотрена максимальная санкция в виде лишения свободы до семи лет или штраф до одного миллиона рублей. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства этого случая.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов».

*   организация запрещена в России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях