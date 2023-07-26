Пропагандиста «Азова»* задержали в Хакасии

По информации пресс-службы УФСБ по Республике Хакасия, сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистических структур в Хакасии. Этот человек пропагандировал деятельность «Азова» (организация запрещена в России). Об этом информирует агентство ТАСС.

Задержанный мужчина, 2005 года рождения и являющийся членом националистической организации «Этническое национальное объединение» с штаб-квартирой в Киеве, распространял материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности запрещенной структуры «Азов», с целью привлечения новых сторонников.

Согласно данным ведомства, с декабря 2022 года по январь 2023 года задержанный распространял пропагандистские материалы через мессенджер Telegram. Было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ), за что предусмотрена максимальная санкция в виде лишения свободы до семи лет или штраф до одного миллиона рублей. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства этого случая.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов».