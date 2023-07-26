В Харьковской области повреждены промышленные объекты

На Украине промышленные объекты повреждены в Харьковской области, информирует агентство УНИАН со ссылкой на местные власти. По официальным данным, на месте начался пожар.
Ранее издание «Зеркало недели» сообщало, что в Харьковской области работает ПВО.
«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар», — указал в Telegram-канале мэр города Николай Бакшеев.
Так, по словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, »США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы», пишут «Известия».
Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.