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Призывникам разрешат заключать контракты до года в ряде случаев

Госдума одобрила поправку о контрактах на срок до года с призывниками

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Алексей Майшев/РИА Новости

Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, которая разрешает заключать контракты на срок менее года с солдатом, проходящим службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщает РИА Новости.

«С военнослужащим <…> или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств <…> может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок», — отметили в документе, уточнив, что к таким обстоятельствам относятся ликвидация последствий стихийных бедствий, восстановление конституционного строя и другие.

В поправке указано, что контракт могут заключить с военным не ранее чем за месяц до истечения срока службы. В период военного положения контракт может быть заключен с солдатом на год или меньший срок.

О том, что срочникам разрешается заключать на год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении, поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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