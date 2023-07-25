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Юрист рассказал, кого затронет призыв в армию в 2024 году

Юрист Самарин: россиян, которых не зачислят в запас до конца года, призовут в армию в 2024 году

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Alexey Pavlishak/Reuters

Граждане России, которым исполнилось 30 лет, согласно новым поправкам, не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году. Об этом в интервью НСН сказал юрист по военному праву Иван Самарин.

Он добавил, что не будут призваны в следующем году и те, кто уже зачислены в запас.

«С военными билетами ничего не будет, закон обратной силы не имеет. Те, кто зачислен уже в запас и кому не исполнилось 30 лет, подлежать призыву не будут. Это коснется только тех, кому в этом году не исполнится 27 лет и кто в этом году не будет зачислен в запас. Со следующего года это их коснется», — пояснил Самарин.

По его словам, в запас попадут те, у кого есть отсрочка, потому что у них, например, уже двое детей.

24 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Госдума планирует обсудить законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет 25 июля. Он отмечал, что это будет поэтапный процесс, который продлится до 2026 года.

Однако на следующий день стало известно, что призывной возраст в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет без переходного периода.

Ранее Картаполов объяснил, почему законопроект о срочной службе изменился за сутки.

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