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В Киеве машина наехала на двух военных

В офисе генпрокурора Украины сообщили о наезде машины на двух военных в Киеве, один погиб

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Global Look Press

В офисе генерального прокурора Украины сообщили, что водитель автомобиля сбил двух военнослужащих на блокпосту в Киеве, один из них погиб, второй госпитализирован с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно информации следствия, водитель проезжал по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа. Он наехал на военнослужащих нацгвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.

Водителя задержали на месте. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В начале июня сообщалось, что судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр насмерть сбил военнослужащего нацгвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве. При этом судья находился в состоянии алкогольного опьянения, он был задержан на месте.

В тот же месяц в подмосковном Монино кроссовер Кia с военными заехал под «КамАЗ», в результате чего погибли два человека.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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