Матвиенко не увидела причин для резонанса вокруг повышения призывного возраста

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о повышении призывного возраста «не должен вызывать резонанс». Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, срок службы не меняется, но «расширяется временной срок, в течение которого гражданин может исполнить в соответствии с конституцией свой гражданский долг и отслужить в армии».

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что верхняя граница нового призывного возраста для солдат срочной службы будет повышаться поэтапно начиная с 2024 года.

Таким образом парламентарий прокомментировал законопроект о повышении призывного возраста с действующих на данный момент 18–27 лет до 18–30 лет.

До этого юрист по военному праву Иван Самарин, комментируя новость о том, что комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет, рассказал, что избежать службы в армии в случае повышения призывного возраста до 30 лет россиянам поможет только получение кандидатской степени.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.