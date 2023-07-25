В Госдуме раскрыли причины повышения призывного возраста

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повышение призывного возраста до 30 лет связано с демографической ситуацией. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, введение призывного возраста с 18 до 30 лет поможет обеспечить стабильное число призывников.

«Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция», — сказал депутат.

Ранее Картаполов подтвердил «Газете.Ru», что законопроект о повышении призывного возраста уже не подразумевает поэтапных изменений. Свои вчерашние слова о том, что границы призывного возраста будут расширяться постепенно до 2026 года, депутат объяснил «продолжавшейся работой».

Накануне Картаполов сообщил, что Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля.

Во вторник в Госдуму были внесены поправки к законопроекту, согласно которым призывной возраст будет расширен до границ в 18-30 лет сразу с 1 января 2024 года.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.