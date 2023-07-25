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В МИД РФ заявили, что НАТО напрямую участвует в украинском конфликте

Замглавы МИД России Вершинин заявил об открытом участии стран НАТО в конфликте на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что страны НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте против российский сил. Об этом сообщает РИА Новости.

26 июля ожидается созыв совета Украина — НАТО. Дипломат подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием событий, связанных с этим мероприятием.

«Речь может пойти об опасном расширении вовлеченности военного блока НАТО в те действия, которые сильно разгоняют региональную напряженность. Мы считаем такие вещи недопустимыми», — заявил Вершинин.

Россия неоднократно заявляла об участии НАТО в украинском конфликте, в частности, посредством передачи Киеву вооружений и боеприпасов.

В альянсе в свою очередь заявляли, что это не более чем военная помощь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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Операция на Украине
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