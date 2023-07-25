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В ЛНР рассказали об ударах украинских военных по Клещеевке

Офицер Марочко сообщил, что ВСУ бьют по Клещеевке кассетными и зажигательными боеприпасами

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Gabriel Jenko/Reuters

Военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко утверждает, что артиллерия Украины использует кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы стран Запада в зоне боевых действий, в том числе в районе села Клещеевка. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт оценил ситуацию с атаками Вооруженных сил Украины в районе Соледаро-Артемовского направления.

«На Соледаро-Артемовском участке идут ожесточенные бои. Нашими войсками за истекшие сутки отбито порядка десяти атак вооруженных формирований Украины. Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы», — сказал Марочко.

По его словам, по российским позициям украинская артиллерия применяет и зажигательные, и шрапнельные боевые припасы.

«Наибольшее применение запрещенных боеприпасов зафиксировано в районе населенного пункта Клещеевка», — добавил подполковник НМ ЛНР в отставке.

До этого стало известно, что российским военным удалось сорвать попытку наступления ВСУ под Клещеевкой и захватить пленных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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