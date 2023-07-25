Возрастающее нежелание жителей Одесской области Украины проходить военную службу привело к росту коррупции в местных военкоматах и увеличению размеров взяток. Об этом в интервью РИА Новости со ссылкой на украинские военные источники сообщил представитель российских силовых структур.

Так, бывший военком Одесской области Евгений Борисов был задержан и обвинен в получении взяток на $5,1 млн. По данным украинских СМИ, Борисов за время боевых действий успел приобрести на побережье Испании виллу, офис и несколько автомобилей на несколько миллионов долларов.

Назначение же новым военкомом Александра Охрименко, сказал российский силовик, не изменило ситуацию с коррупцией в лучшую сторону, а, наоборот, лишь привело к увеличению сумм взяток на $2–3 тыс. Сейчас сотрудники военкоматов Одесской области требуют от граждан, обратившихся за получением освобождения от военной службы по состоянию здоровья сроком на шесть месяцев, взятки в размере от $6 тыс. до $10 тыс. Самые большие большие суммы взяток фигурируют в областном центре.

По имеющейся информации, передача денег осуществляется через сотрудников военкоматов из числа приближенных к военкомам лиц. В коррупционном сговоре участвуют члены военно-медицинской комиссий, которые выносят заключения о наличии таких болезней, которые освобождают граждан от прохождения военной службы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, семья которого за время боевых действий в стране приобрела недвижимость в Испании на $4,5 млн.

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