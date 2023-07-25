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В ряде регионов Украины, включая Киев, объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде регионов Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги

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Телеграм-канал «ЧТД»

Воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских регионах, включая и столицу страны Киев. Об этом свидетельствуют онлайн-карты, размещенные на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно этим данным, воздушная тревога прозвучала в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях, а также в Киеве и Киевской области.

Кроме того, тревога была объявлена в районах Запорожской и Херсонской областей, которые находятся по контролем властей Украины.

По имеющимся сведениям, в Киеве и Киевской области слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны.

24 июля сообщалось, что в городе Измаиле, расположенном на юге Одесской области, прозвучали мощные взрывы.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение «ударов возмездия» по Украине.

В военном ведомстве указали, что речь идет об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

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