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Северная Корея запустила две баллистических ракеты

Kyodo: КНДР запустила две баллистических ракеты

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kcna.kp

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет. Об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что КНДР запустила ракеты в направлении Японского моря.

До этого в офисе премьер-министра Японии Фумио Кисиды заявили в Twitter, что Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Источники в японском правительстве затем сообщили агентству Kyodo, что Северная Корея могла запустить несколько баллистических ракет. После телеканал NHK проинформировал, что ракета Северной Кореи упала вне исключительной экономической зоны Японии.

14 июля северокорейский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявлял на заседании Совбеза ООН, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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