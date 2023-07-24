КНДР могла запустить несколько баллистических ракет

Источники в японском правительстве сообщили агентству Kyodo, что Северная Корея могла запустить несколько баллистических ракет.

До этого в офисе премьер-министра Японии Фумио Кисиды заявили в Twitter, что Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты.

22 июля Yonhap News Agency со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщало, что КНДР осуществила запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря.

14 июля северокорейский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявлял на заседании Совбеза ООН, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею. Он также обвинил США в провокационной шпионской деятельности.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.