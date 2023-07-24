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В Госдуме рассказали о повышении границы призывного возраста в России

Картаполов: повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет поэтапным

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Алексей Куденко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что верхняя граница нового призывного возраста для солдат срочной службы будет повышаться поэтапно начиная с 2024 года. Его слова передает ТАСС.

Таким образом парламентарий прокомментировал законопроект о повышении призывного возраста с действующих на данный момент 18–27 лет до 18–30 лет.

«Будет поэтапно (повышаться. — «Газета.Ru»). Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год», — объяснил он.

Ранее юрист по военному праву Иван Самарин, комментируя новость о том, что комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет, рассказал, что избежать службы в армии в случае повышения призывного возраста до 30 лет россиянам поможет только получение кандидатской степени.

Позднее Картаполов заявил, что Госдума планирует обсудить законопроект о повышении призывного возраста 25 июля.

Ранее в Совфеде напомнили о позиции Путина о призывном возрасте.

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