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В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова

В Киеве задержали экс-одесского военкома Борисова, подозреваемого в хищении 188 млн гривен

В Киеве задержали бывшего одесского военного комиссара Евгения Борисова, которому ранее объявили о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн гривен (462 млн рублей) и в умышленном уклонении от несения службы. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на Госбюро расследований.

Отмечается, что Борисов пытался уйти от следствия, менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и т.д.

Следователи два дня его разыскивали, в результате мужчина был обнаружен и задержан в Киеве.

Учитывая попытки Борисова укрыться от правосудия, Госбюро будет просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Экс-главу одесского военного комиссариата Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении более чем на 188 млн грн.

Согласно информации Klymenko Time, с февраля 2022 года мать Борисова стала владелицей дома в Испании стоимостью более €4 млн, приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн гривен (7,3 млн рублей). Помимо этого, женщина купила автомобили Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

В свою очередь супруга Борисова приобрела офисное помещение в Испании стоимостью €737 тыс.

Борисову грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Пентагоне заявили о похищении переданного Украине оружия.

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