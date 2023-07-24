Удар по одному из украинских портов на Дунае нанес повреждения инфраструктуре

Ночью в понедельник инфраструктура одного из украинских портов, находящегося на реке Дунай, получила повреждения. Об этом заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк, сообщает украинский телеканал «Рада»,

По словам Гуменюк, имеются попадания в один из портов на Дунае. Были нанесены повреждения «определенным портовым мощностям», в том числе кранам и «тому, что обеспечивает работу порта». Также были повреждены агроангар и несколько других строений.

Примечательно, что Гуменюк так и не сказала, какой именно порт получил повреждения.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Местные соцсети добавляют, что взрывы было слышно в районе городского порта и в Киевском районе города. До сообщений о взрывах была объявлена воздушная тревога, а военно-воздушные силы Украины в соцсетях сообщили о взлете российских бомбардировщиков.

Российская авиация наносит удары возмездия после террористического акта на Крымском мосту и выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.