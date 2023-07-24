На Украине сообщили о мощных взрывах в Измаиле Одесской области

Мощные взрывы произошли в городе Измаил Одесской области. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

24 июля сообщалось, что на юге Одесской области прогремели взрывы.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение «ударов возмездия» по Украине.

В военном ведомстве указали, что речь идет об ударах по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.