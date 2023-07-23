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Госсекретарь США охарактеризовал контрнаступление ВСУ

Госсекретарь США Блинкен: контрнаступление ВСУ находится на ранней стадии и идет тяжело

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины находится на ранней стадии и идет тяжело. Об этом сообщает CNN.

«На данный момент контрнаступление находится на сравнительно ранней стадии. Оно тяжелое», — сказал Блинкен.

Он также отметил «надежную оборону» ВС РФ.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что с начала подготовки Российской Федерацией линии обороны на передовой было очевидно, что у контрнаступления Вооруженных сил Украины нет шансов на успех.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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Контрнаступление Украины
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