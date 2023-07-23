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Украинский военком назвался инвалидом, чтобы не попасть на фронт

РИА Новости: военком ВСУ оформил инвалидность, чтобы избежать собственной мобилизации

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинский военком Мелитопольского района, который базируется в подконтрольном ВСУ Запорожье, оформил фиктивную инвалидность, чтобы избежать собственной мобилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«От источников в ВСУ нами получены сведения компрометирующего характера в отношении начальника центра комплектования и социальной поддержки Мелитопольского района Запорожской области», — указано в сообщении.

Начальник военкомата подполковник Александр Лушников с началом спецоперации бежал на подконтрольную ВСУ территорию и после этого подготовил комплект фиктивных документов об инвалидности второй группы. При этом сами документы на данный момент не предоставлены, из-за чего соответствующие органы не могут окончательно решить судьбу Лушникова.

В российских спецслужбах отмечают, что подобным образом поступил и старший коллега Лушникова, военком по подконтрольному ВСУ Запорожью.

Ранее бывший военком Одесской области Евгений Борисов, которого на Украине подозревают в злоупотреблении служебным положением, выехал за границу.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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