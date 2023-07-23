В Азербайджане перевернулся грузовик с военными

В Кельбаджарском районе Азербайджана перевернулся грузовик, перевозивший военнослужащих Министерства обороны страны. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры республики, передает Sputnik Азербайджан.

Согласно сообщению ведомства, в результате аварии погиб военнослужащий Эмин Алиев. Кроме того, лейтенант Али Гусейнов получил травмы различной степени тяжести.

На месте аварии работают криминалисты, ведется следствие.

16 июля в Пермском крае произошло ДТП с участием грузовика, двух легковых автомобилей и мотоцикла. В результате инцидента погибли пять человек, включая двух детей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что водитель внедорожника в республике не справился с управлением и наехал на людей. В результате погиб мальчик 2014 года рождения и еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

22 июля также сообщалось о ДТП под Челябинском, в результате которого пострадали свердловские спортсмены-велосипедисты.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.