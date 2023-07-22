Минобороны России назвало число покинувших Украину иностранных наемников

Минобороны России сообщило, что с начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили там 4990 иностранных наемников, а еще 4910 наемников покинули зону боевых действий.

По данным ведомства, большое число польских и немецких наемников, присоединившихся к ВСУ, были устранены в результате удара по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове 6 июля.

В МО РФ подчеркнули, что целенаправленное уничтожение наемников в зоне СВО будет продолжено.

Ранее Минобороны РФ сообщило об усилении вербовок ВСУ в Азии и Латинской Америке.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее психиатр Казенных объяснила, к каким психическим расстройствам может привести стресс.