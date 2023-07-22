Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской области кассетные боеприпасы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Журавлевка в регионе кассетными боеприпасами.

«По селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета – зафиксировано десять выстрелов», – написал он.

Кроме того, глава региона заявил, что под обстрел Украины также попало село Щетиновка. По его словам, Украина выпустила девять артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. Также ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство.

Губернатор Белгородской области указал, что ни в одном из населенных пунктов нет ни пострадавших, ни разрушений.

21 июля Вячеслав Гладков заявлял, что два населенных пункта Краснояружского района попали под обстрел украинских военных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.