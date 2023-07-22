В НАТО рассказали, как Россия может остановить наступление ВСУ

Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive заявил, что российская армия имеет шансы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вооруженные силы Украины с июня начали контрнаступление в Донбассе и на юге Украины. В ответ на это российские военные организовали мощную и масштабную оборону, замедлившую продвижение украинских бригад, которые оснащены западным оружием», — сказал он.

Атламазоглу считает, что если российские власти прикажут стотысячной ударной группе военнослужащих контратаковать ВСУ на востоке, то это сможет остановить их наступление на линии соприкосновения.

До этого отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп заявлял, что единственным оставшимся вариантом контрнаступления для украинской армии являются лобовые атаки на «одни из самых обширных систем военных оборонительных сооружений» в истории человечества.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее польский генерал предупредил Украину о возможном наступлении ВС РФ.