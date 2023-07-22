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Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения

ТОФ: корабли РФ и КНР провели совместные стрельбы по цели в акватории Японского моря

Корабли РФ и КНР провели стрельбы по цели в акватории Японского моря в ходе учения «Север. Взаимодействие - 2023», которое проходит с 20 по 23 июля. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника», — информирует пресс-служба ТОФ.

В сообщении говорится, что стрельба велась с дистанции свыше пяти километров. При этом российские корабли поражали цель из 100-мм артиллерийских установок А-190 и Ак-100, а корабли ВМС Китая — из корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 калибра 130 мм и универсальных артустановок калибра 76 мм.

Ранее Минобороны сообщало, что корабли ВМФ России покинули Владивосток для участия в учениях с Китаем.

16 июля в США заявили о рекордном числе учений России и Китая за десятилетие.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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