В Кропивницком произошли взрывы

Взрывы прогремели в городе Кропивницкий (бывший Кировоград) в центральной части Украины, передает украинское агентство ТСН, служба новостей телеканала «1+1».

Другие подробности на данный момент неизвестны. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Недавно стало известно о взрывах в Днепропетровской области Украины.

22 июля сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что по аэродрому в Кропивницком был нанесен ракетный удар.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.