Не менее четырех млн украинцев будут ветеранами после окончания боевых действий. Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, передает украинское издание Klymenko Time.

Она указала, что это прогнозируемое количество ветеранов.

По оценкам Klymenko Time, это в четыре раза больше, чем число военных в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в настоящее время.

На этой неделе ветеран спецназа США Эрик Крамер, который занимается обучением украинских военных в Киеве, заявил, что потери Вооруженных сил Украины на фронте ужасающие.

В начале июня этого года аналитический центр «Украинский институт будущего» (УИБ) сообщил, что население Украины с начала 2022 года сократилось до 29 млн человек.

По оценкам УИБ, с февраля прошлого года страну покинули 20,7 млн человек, однако впоследствии вернулись 12,1 млн украинцев.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.