Северная Корея произвела очередной запуск крылатых ракет

КНДР осуществила запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По информации агентства, ракеты запустили приблизительно в 04:00 по местному времени (22:00 мск 21 июля).

В публикации подчеркивается, что американские и южнокорейские военные в текущий момент проводят анализ данных, чтобы определить характеристики запущенных ракет.

До этого министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.

14 июля северокорейский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявлял на заседании Совбеза ООН, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею. Он также обвинил США в провокационной шпионской деятельности.

В апреле была принята Вашингтонская декларация, предусматривающая создание консультативной группы для укрепления расширенного сдерживания и обсуждения ядерного планирования и реагирования на угрозы со стороны Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.