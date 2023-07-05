В Белоруссии скончался 47-летний министр транспорта

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко скончался на 47-м году жизни, сообщает информационное агентство «БелТА».

По информации из открытых источников, с начала своей карьеры Авраменко работал по направлению дорожного строительства — после выпуска из Белорусской государственной политехнической академии работал в дорожно-строительном управлении и тресте.

С 2006 года, Авраменко работал в правительстве, начиная с управления транспорта и коммуникаций Совета Министров Белоруссии. С 2013 году работал в Министерстве транспорта и коммуникаций на должности заместителя министра, в 2016 году — первого заместителя. В 2019 году Авраменко возглавил ведомство.

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