В Израиле рассказали об ответе Сирии на запуск зенитной ракеты

Ночью истребители Израиля нанесли удар по батарее средств противовоздушной обороны в Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты по территории страны. Об этом сообщает пресс-служба израильской Армии обороны, передает ТАСС
«Ночью (в воскресенье) истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на запуск зенитной ракеты из Сирии по территории Израиля ранее той же ночью. Кроме того, истребители поразили дополнительные цели в этом районе», — сказано в сообщении.
Также в оборонном ведомстве отметили, что информации о пострадавших нет.
2 июля сообщалось, что ПВО сирийской армии отразила ракетную атаку Израиля по окрестностям города Хомс. Отмечалось, что жертв ни среди мирного населения, ни среди военных нет — был понесен только материальный ущерб.
При этом армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила Сирию в запуске по Израилю зенитной ракеты, которая взорвалась в воздухе над Тель-Авивом.
До этого заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что дежурные средства противовоздушной обороны Сирии сбили одну авиабомбу в ходе атаки израильских военно-воздушных сил на окрестности Дамаска.
Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».