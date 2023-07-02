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Shot пишет об обстреле села в Белгородской области минами

Shot: ВСУ обстреляли село Терезовка в Белгородской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские войска утром, 2 июля, совершили обстрел села Терезовка в Белгородской области, выпустив по нему четыре мины калибром 82 мм. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, огонь, предположительно, велся из села Круглое в Харьковской области.

Также отмечается, что в результате обстрела обошлось без пострадавших и разрушений.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что военные Вооруженных сил Украины совершили обстрел села Карабаново, расположенного в Валуйском городском округе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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