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ВСУ нанесли удар по левобережью Херсонской области

Власти Херсонской области: ВСУ выпустили около 80 снарядов по левобережью региона

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли левобережную часть Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Новокаховского городского округа.

По информации администрации, за сутки украинские войска выпустили из ствольной артиллерии 77 снарядов. Под ударом оказались Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Новая Каховка, Каховка, Крынки, Васильевка.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

До этого в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел Донецка и Горловки.

Украинские военнослужащие нанесли три удара по Горловке в 01:15 часов по московскому времени. По Донецку было выпущено пять снарядов.

СК РФ заочно предъявил обвинение экс-руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку и бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову за обстрелы Донбасса.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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