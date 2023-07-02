Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байдена обвинили в провоцировании ядерной войны

Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в приближении ядерной войны с Россией

Бывшая член палаты представителей конгресса, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что политика Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне.

«Опосредованное противостояние c Россией, которое ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться», – цитирует Габбард «Москва 24».

Габбард подчеркнула, что все чаще звучат разговоры о введении войск НАТО на Украину, что увеличит вероятность прямой конфронтации между Альянсом и Россией. Она назвала РФ государством с самым большим ядерным потенциалом в мире.

Кроме того, экс-конгрессвумен отметила, что администрация США говорит о ядерной войне так, словно это очередной небольшой конфликт. По ее словам, мнение американских чиновников оторвано от реальности.

Ранее сообщалось, что член Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала ввести запрет на финансирование Украины до конца текущего конфликта. Она также внесла поправку в закон США о финансировании национальной обороны с тем, чтобы не допустить передачу Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях