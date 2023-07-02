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В провинции Хомс сработала сирийская ПВО

SANA: средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над провинцией Хомс

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SANA/Reuters

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку в небе над провинцией Хомс. Об этом сообщает агентство SANA.

«Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в небе над провинцией Хомс», — утверждается в публикации.

Агентство подчеркивает, что работа средств ПВО проходит в северной части провинции.

До этого заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что неуправляемый реактивный снаряд был выпущен по объектам инфраструктуры северо-восточнее российской авиабазы Хмеймим на территории Сирии.

По информации, предоставленной Гуриновым, боевики 24 июня предприняли попытку обстрела объектов инфраструктуры, расположенных в населенном пункте Кардаха в 10 км от авиабазы Хмеймим. Был выпущен один снаряд из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Жертв и разрушений удалось избежать.

Гуринов отметил, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований не осуществлять провокаций и приступить к мирному урегулирования в подконтрольных им районах.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.

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