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В МО РФ заявили, что БПЛА США в июне 315 раз нарушили безопасность полетов в Сирии

МО РФ: БПЛА проамериканской коалиции в июне 315 раз нарушили безопасность полетов в Сирии

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Замруководителя Центра РФ по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов заявил, что БПЛА проамериканской коалиции в июне 315 раз нарушили безопасность полетов в Сирии. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, количество нарушений существенно возросло. В июне 2023 года зафиксировано 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников, заявил он.

Ранее Минобороны России заявило, что ВС РФ уничтожили 10 украинских беспилотников, а также перехватили семь снарядов HIMARS. Об этом ведомство сообщило журналистам.

До этого российские системы противовоздушной обороны в течение минувших суток перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM.

Кроме того, отмечается, что уничтожены 11 беспилотников Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новая Збурьевка Херсонской области, Ивановка Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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